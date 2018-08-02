Пентагон: РФ і КНР випереджають США в деяких напрямках розробки гіперзвукової зброї

“Можу вам сказати, спираючись на інформацію з відкритих джерел, що китайський уряд і збройні сили надзвичайно агресивно проводять випробування гіперзвукових засобів, що планують у повітрі. Вони в багатьох випадках повідомляли про те, що роблять. Вони надзвичайно агресивно ведуть такі розробки, ми (США) також надзвичайно агресивно ведемо такі розробки”, — сказав американський воєначальник.

“У деяких областях гіперзвукових розробок, я б сказав, США випереджають Китай і Росію. В інших (аналогічних) областях Китай і Росія випереджають нас”, — визнав Хайт. При цьому він зазначив, що мова йде про “повернення до конкуренції великих держав”. “Оскільки ми повернулися до конкуренції великих держав, це означає, що ми (США) повинні бути в змозі вести такі розробки швидше, ніж наші противники. Ми завжди це робили в минулому, і ми повинні знову цього домогтися”, — вважає командувач СТРАТКОМ.

США оприлюднили вперше за 10 років несекретну версію своєї нової Стратегії національної оборони (СНО) 19 січня. Як підкреслив тоді міністр оборони США Джеймс Меттіс, нова СНО сфокусована на довготривалому стратегічному суперництві з Росією і Китаєм.

Як повідомляв УНН, тим часом у РФ ЗМІ дізналися хто “передав” інформацію про тамтешню гіперзвукову зброю.