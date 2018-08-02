Пентагон: РФ и КНР опережают США в некоторых направлениях разработки гиперзвукового оружия

“Могу вам сказать, опираясь на информацию из открытых источников, что китайское правительство и вооруженные силы чрезвычайно агрессивно проводят испытания гиперзвуковых планирующих средств. Они во многих случаях объявляли о том, что делают. Они чрезвычайно агрессивно ведут такие разработки, мы (США) также чрезвычайно агрессивно ведем такие разработки”, — сказал американский военачальник.

“В некоторых областях гиперзвуковых разработок, я бы сказал, США опережают Китай и Россию. В других (аналогичных) областях Китай и Россия опережают нас”, — признал Хайтен. При этом он отметил, что речь идет о “возвращении к конкуренции великих держав”. “Поскольку мы вернулись к конкуренции великих держав, это означает, что мы (США) должны быть в состоянии вести такие разработки быстрее, чем наши противники. Мы всегда это делали в прошлом, и мы должны снова этого добиться”, — полагает командующий СТРАТКОМ.

США обнародовали впервые за 10 лет несекретную версию своей новой Стратегии национальной обороны (СНО) 19 января. Как подчеркнул тогда министр обороны США Джеймс Мэттис, новая СНО сфокусирована на долговременном стратегическом соперничестве с Россией и Китаем.

Как сообщал УНН, между тем в РФ СМИ узнали кто “передал” информацию о тамошней гиперзвуковом оружии.