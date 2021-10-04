Пенсійне забезпечення та соціальна підтримка: порядок денний позачергового засідання Ради

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“Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження про проведення позачергового засідання у четвер, 07 жовтня о 16:00, на вимогу 153 народних депутатів”, — йдеться в повідомленні.

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Таким чином, на позачерговому засіданні Рада розгляне низку ініціатив стосовно пенсійного забезпечення та соціальної підтримки громадян, а саме:



Зміни щодо деяких законів про забезпечення осучаснення та підвищення розмірів пенсій (№ 4038);



Зміни до ст. 28 закону “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” щодо встановлення розміру мінімальної пенсії за віком на рівні мінімальної зарплати (№ 4041);



На порядку денному також внесення змін до закону “Про пенсійне забезпечення”, а саме стосовно скасування збільшення пенсійного віку для виходу на пенсію за віком на пільгових умовах, та на пенсію за вислугу років (№ 2810);



Зміни до закону “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” щодо уточнення порядку виплати пенсії ( № 5606);



Піддвищення пенсій в рамках законопроекту “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (№ 4031);



Зміни до закону “Про Державний бюджет України на 2021 рік” щодо підвищення розміру мінімальної пенсії за віком до розміру фактичного прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (№ 4566);



Зміни до статті 6 закону “Про соціальний захист дітей війни” щодо державної соціальної підтримки дітей війни (№ 5605);



Додамо

З 1 жовтня 2022 року пенсіонери у віці 70-75 років отримують щомісячні доплати у сумі до 300 грн.



Зазначимо, що 15 вересня Кабінет міністрів України затвердив проект Державного бюджету на 2022 рік.

Як розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль, у проекті Державного бюджету на 2022 рік закладено зростання заробітних плат для медичних працівників, збільшення стипендій для студентів навчальних закладів, а також фінансування 100% черги для ветеранів АТО для придбання житла.