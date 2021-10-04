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Пенсионное обеспечение и социальная поддержка: повестка дня внеочередного заседания Рады

Пенсионное обеспечение и социальная поддержка: повестка дня внеочередного заседания Рады

Киев  •  УНН

 • 28506 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. Верховная Рада в Четверг, 7 октября соберется на внеочередное заседание, на котором рассмотрят семь законодательных инициатив, касающихся пенсионного обеспечения и социальной поддержки. Об этом в своем Facebook сообщила пресс-секретарь спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова Ольга Туний, передает УНН.

Цитата

“Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о проведении внеочередного заседания в четверг, 7 Октябрь в 16:00, по требованию 153 народных депутатов”, — говорится в сообщении.

Детали

Таким образом, на внеочередном заседании Рада рассмотрит ряд инициатив по пенсионному обеспечению и социальной поддержки граждан, а именно:

  • Изменения в некоторые законы об обеспечении осовременивания и повышение размеров пенсий (№ 4038)
  • Изменения в ст. 28 закона “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” относительно установления размера минимальной пенсии по возрасту на уровне минимальной зарплаты (№ 4041)
  • В повестке дня также внесение изменений в закон “О пенсионном обеспечении”, а именно об отмене увеличения пенсионного возраста для выхода на пенсию по возрасту на льготных условиях, и на пенсию за выслугу лет (№ 2810)
  • Изменения в закон “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” об уточнении порядка выплаты пенсии (№ 5606)
  • Пиддвищення пенсий в рамках законопроекта “О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы” (№ 4031)
  • Изменения в закон “О Государственном бюджете Украины на 2021 год” по повышению размера минимальной пенсии по возрасту с размером фактического прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (№ 4566);
  • Изменения в статью 6 закона “О социальной защите детей войны” относительно государственной социальной поддержки детей войны (№ 5605)

Добавим

С 1 октября 2022 года пенсионеры в возрасте 70-75 лет получают ежемесячные доплаты в сумме до 300 грн.

Отметим, что 15 сентября Кабинет министров Украины утвердил проект Государственного бюджета на 2022 год.

Как рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль, в проекте Государственного бюджета на 2022 год заложен рост заработных плат для медицинских работников, увеличение стипендий для студентов учебных заведений, а также финансирование 100% очереди для ветеранов АТО для приобретения жилья.

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