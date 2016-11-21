Педагог харківської школи-інтернату намагалася продати дитину за 10 тис. дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Педагог однієї зі шкіл-інтернатів Харкова намагалася продати хлопчика за 10 тисяч доларів. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Харківської області.
Наразі встановлено, що жінка за 10 тис. доларів намагалася продати 13-річного вихованця.
Наразі зловмисницю затримано у порядку ст.208 КПК України. Педагогу повідомлено про підозру за ч.3 ст. 149 (торгівля людьми або здійснення іншої незаконної угоди, вчиненої щодо малолітнього) КК України.
Першочергові слідчі дії тривають. Жінці загрожує до 15 років позбавлення волі.