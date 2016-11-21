Педагог харьковской школы-интерната пыталась продать ребенка за 10 тыс. долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Педагог одной из школ-интернатов Харькова пыталась продать мальчика за 10000 долларов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
Установлено, что женщина за 10 тыс. долларов пыталась продать 13-летнего воспитанника.
Сейчас злоумышленница задержана в порядке ст.208 УПК Украины. Педагогу сообщено о подозрении по ч.3 ст. 149 (торговля людьми или осуществление другого незаконного соглашения, совершенной в отношении малолетнего) УК Украины.
Первоочередные следственные действия продолжаются. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.