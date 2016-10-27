Печерський суд відмовився надягати електронний браслет на суддю О.Ємельянова - адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Печерський районний суд Києва відмовився застосовувати обмежувальний захід у вигляді електронного браслета стосовно судді Вищого господарського суду України Артура Ємельянова. Про це на своїй сторінці у Facebook написав адвокат Олексій Шевчук, передає УНН.
"Сьогодні Печерський суд обирав запобіжний захід колишньому голові Господарського суду міста Києва. Суд відмовився вдягати електронний засіб контролю", - повідомив О.Шевчук.
Нагадаємо, Генеральний прокурор України Юрій Луценко 18 жовтня повідомив, що Генеральна прокуратура України оголосила про підозру суддям Вищого господарського суду України Артуру Ємельянову та Віктору Татькову.
“Департаментом спецрозслідувань ГПУ за наслідками зібраних доказів повідомлено про підозру колишнім Голові та заступнику Вищого господарського суду України (а нині суддям цього суду) Ємельянову та Татькову у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 376-1 КК України”, — написав він.
За словами Ю.Луценка, слідство має докази того, що ці особи в 2011- 2014 роках фактично підпорядкували собі систему прийняття судових рішень.
Він також зазначив, що досліджується близько 7000 випадків незаконного втручання в автоматизовану систему розподілу справ та заяв, втручання в діяльність суддів з метою винесення ними потрібних зловмисникам неправосудних рішень в господарчих судах всіх інстанцій.