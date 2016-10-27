Печерский суд отказался надевать электронный браслет на судью А.Емельянова - адвокат

"Сегодня Печерский суд избирал меру пресечения бывшему главе Хозяйственного суда города Киева. Суд отказался надевать электронное средство контроля", - сообщил А.Шевчук.

Напомним, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 18 октября сообщил, что Генеральная прокуратура Украины объявила о подозрении судьям Высшего хозяйственного суда Украины Артуру Емельянову и Виктору Татькову.

"Департамент спецрасследований ГПУ с помощью собранных доказательств сообщил о подозрении бывшим главе и заместителю Высшего хозяйственного суда Украины (а ныне судьям этого суда) Емельянову и Татькову в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 376-1 УК Украины", - написал он.

По словам Ю.Луценко, следствие располагает доказательствами того, что эти лица в 2011-2014 годах фактически подчинили себе систему принятия судебных решений.

Он также отметил, что исследуются около 7 тыс. случаев незаконного вмешательства в автоматизированную систему распределения дел и заявлений, вмешательства в деятельность судей с целью вынесения ими необходимых злоумышленникам неправосудных решений в хозяйственных судах всех инстанций.