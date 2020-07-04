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Паводки на заході України: залишаються підтопленими 10 населених пунктів

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 липня. УНН. Станом на сьогоднішній ранок, 4 липня, на території західних областей України, на які обрушився паводок, залишається підтопленими 10 населених пунктів. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС України.

Залишають підтопленими:

- 10 (було 349) населених пунктів (Чернівецька (7), Львівська (1) та Тернопільська (2) області);

- 15 (було 14 тис. 456) будівель у Тернопільській області;

- 46 (було 7 тис. 225) підвалів (Івано-Франківська (27), Тернопільська (12), Чернівецька (4) та Львівська (3) області);

- 141 (було 22 тис. 182) присадибна ділянка (Тернопільська (80), Чернівецька (54), Івано-Франківська (5) та Львівська (2) області).

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Зруйновано:

- 202,5 км (було 280 км) автодоріг (Івано-Франківська (201), Чернівецька (1,4) та Львівська (0,08) області)

- 95 мостів (було 95) у Івано-Франківській (93), Львівській (1) та Чернівецькій (1) областях.

Пошкоджено:

- 549 км автодоріг (було 654 км)

- 213 мостів (було 266) у Івано-Франківській (507,6 км доріг та 198 мостів), Чернівецькій (40,9 км автодоріг та 15 мостів) та Львівській (0,2 км автодоріг) областях.

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"Силами ДСНС з початку проведення робіт врятовано 478 осіб, евакуйовано 721 особу, відселено 1 тис. 324 особи та перевезено через підтоплені ділянки доріг 2 тис. 565 осіб", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протягом доби відкачано 22 тис. 81 м куб. води (з початку робіт – понад 347 тис. м куб); розчищено 230 м автодоріг (з початку робіт – 15,839 км), 1,5 км русел річок (з початку робіт – 7,647 км); Зокрема, було доставлено для населення 1 тис. л питної води місцевим мешканцям (з початку робіт – близько 37,465 т).

"Всього до ліквідації наслідків негоди залучалося 565 чол. та 202 од. техніки, з них від ДСНС 427 чол. о/с та 155 од. техніки (з них 1 гелікоптер)", - резюмували рятувальники.

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