На Закарпатті зливи підтопили ще понад 30 приватних обійсть
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. На території Сусківської сільської ради в Закарпатській області внаслідок зливових дощів підтоплено 31 приватне обійстя. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України у Закарпатській області.
Повідомляється, що у ніч на 3 липня на більшій частині території Закарпаття пройшли короткочасні зливові дощі з грозами. Подекуди негода призвела до локальних підтоплень дворогосподарств.
“Зокрема, на території Сусківської сільської ради Свалявського району внаслідок дощу розлився місцевий потічок і було підтоплено 31 приватне обійстя. Крім цього, у Сваляві на вул. Гагаріна та вул. Лесі Українки два дворогосподарства постраждали через різке підняття рівня ґрунтових вод, спричинене зливою”, — йдеться в повідомленні.
Також до ліквідації наслідків негоди залучено 15 осіб та дві одиниці техніки від 9-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Свалява. Також залучено інженерну техніку від комунальних служб району та місцеве населення.
“Впродовж 3 липня у даному населеному пункті проводилася розчистка русла потічка від сміттєвих заторів та намулу, обрізка небезпечних дерев, відкачка води з підвальних приміщень тощо”, — зазначається в повідомленні.
Окрім того, не оминула негода і Мукачівський район. Тут, знову ж таки через розлив місцевого потічка, у селі Кльочки було підтоплено 6 дворогосподарств. Для допомоги людям, зокрема відкачування води, на місце події працювало відділення 18-ї державної пожежно-рятувальної частини місто Мукачево.
Наголошується, що дані щодо кількості підтоплених дворогосподарств уточнюються. Заходи з ліквідації наслідків підтоплень тривають.
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