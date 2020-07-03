На Закарпатье ливни подтопили еще более 30 частных дворов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. На территории Сускивского сельского совета в Закарпатской области в результате ливневых дождей подтоплено 31 личное подворье. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Закарпатской области.
Сообщается, что в ночь на 3 июля на большей части территории Закарпатья прошли кратковременные ливневые дожди с грозами. Кое-где непогода привела к локальным подтоплениям домохозяйств.
"В частности, на территории Сускивского сельского совета Савеловского района в результате дождя разлился местный поток и было подтоплено 31 личное подворье. Кроме этого, в Сваляве на ул. Гагарина и ул. Леси Украинки два домохозяйства пострадали из-за резкого поднятия уровня грунтовых вод, вызванного ливнем", - говорится в сообщении.
Также к ликвидации последствий непогоды привлечено 15 человек и две единицы техники 9-й государственной пожарно-спасательной части г. Свалява. Также привлечено инженерную технику от коммунальных служб района и местное население.
"На протяжении 3 июля в данном населенном пункте проводилась расчистка русла ручья от мусорных пробок и ила, обрезка опасных деревьев, откачка воды из подвальных помещений и т.д.", - отмечается в сообщении.
Кроме того, не обошла непогода и Мукачевский район. Здесь, опять же из-за разлива местного ручья, в селе Кльочкы было подтоплено 6 домохозяйств. Для помощи людям, в частности откачки воды, на месте происшествия работало отделение 18-й государственной пожарно-спасательной части город Мукачево.
Отмечается, что данные по количеству подтопленных дворов уточняются. Мероприятия по ликвидации последствий подтоплений продолжаются.
Напомним, на Прикарпатье обнаружили тело пропавшей во время пика паводков женщины.