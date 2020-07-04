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Паводки на западе Украины: остаются подтопленными 10 населенных пунктов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 июля. УНН. По состоянию на сегодняшнее утро, 4 июля, на территории западных областей Украины, на которые обрушился паводок, остаются подтопленными 10 населенных пунктов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС Украины.

Оставляют подтопленными:

— 10 (было 349) населенных пунктов (Черновицкая (7), Львовская (1) и Тернопольская (2) области;

— 15 (было 14 тыс. 456) зданий в Тернопольской области;

— 46 (было 7 тыс. 225) подвалов (Ивано-Франковская (27), Тернопольская (12), Черновицкая (4) и Львовская (3) области);

— 141 (было 22 тыс. 182) приусадебных участков (Тернопольская (80), Черновицкая (54), Ивано-Франковск (5) и Львовская (2) области).

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Разрушено:

— 202,5 км (было 280 км) автодорог (Ивано-Франковская (201), Черновицкая (1,4) и Львовская (0,08) области)

— 95 мостов (было 95) в Ивано-Франковской (93), Львовской (1) и Черновицкой (1) областях.

Повреждено:

— 549 км автодорог (было 654 км);

— 213 мостов (было 266) в Ивано-Франковской (507,6 км дорог и 198 мостов), Черновицкой (40,9 км автодорог и 15 мостов) и Львовской (0,2 км автодорог) областях.

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“Силами ГСЧС с начала проведения работ спасено 478 человек, эвакуирован 721 человек, отселено 1 тыс. 324 человека и перевезено через подтоплены участки дорог 2 тыс. 565 человек”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение суток откачано 22 тыс. 81 м куб. воды (с начала работ — более 347 тыс. м куб) расчищено 230 м автодорог (с начала работ — 15,839 км), 1,5 км русел рек (с начала работ — 7,647 км) В частности, был доставлен для населения 1 тыс. л питьевой воды местным жителям (с начала работ — около 37,465 т).

“Всего к ликвидации последствий непогоды привлекалось 565 чел. И 202 ед. Техники, из них от ГСЧС 427 чел. л/с и 155 ед. техники (из них 1 вертолет)”, — резюмировали спасатели.

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