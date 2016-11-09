Патріарх Кирило побажав Д.Трампу божої помочі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Лідер Російської православної церкви Кирило привітав Дональда Трампа із перемогою на президентських виборах у США, передає УНН із посиланням на прес-службу РПЦ.
"Вибір, зроблений американським народом, свідчить про високу довіру до вас з боку людей, що пов'язують з вами надії на розвиток країни, на зміни в сферах внутрішньої політики та міжнародних відносин", - йдеться у привітанні.
На думку патріарха, "протидіяти екстремізму та тероризму" і "відстоювати фундаментальні цінності високих моральних ідеалів" можна лише спільними зусиллями.
Патріарх також побажав Дональду Трампу "міцних сил, Божої помочі та успіхів у майбутньому високому і відповідальному служінні".