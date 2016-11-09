Патриарх Кирилл пожелал Д.Трампу божьей помощи

"Выбор, сделанный американским народом, свидетельствует о высоком доверии к вам со стороны людей, связывающих с вами надежды на развитие страны, на изменения в сферах внутренней политики и международных отношений", - говорится в поздравлении.

По мнению патриарха, "противостоять экстремизму и терроризму" и "отстаивать фундаментальные ценности высоких нравственных идеалов" можно только совместными усилиями.

Патриарх также пожелал Дональду Трампу "крепких сил, помощи Божией и успехов в предстоящем высоком и ответственном служении".