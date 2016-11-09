Патриарх Кирилл пожелал Д.Трампу божьей помощи
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Лидер Русской православной церкви Кирилл поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США, передает УНН со ссылкой на пресс-службу РПЦ.
"Выбор, сделанный американским народом, свидетельствует о высоком доверии к вам со стороны людей, связывающих с вами надежды на развитие страны, на изменения в сферах внутренней политики и международных отношений", - говорится в поздравлении.
По мнению патриарха, "противостоять экстремизму и терроризму" и "отстаивать фундаментальные ценности высоких нравственных идеалов" можно только совместными усилиями.
Патриарх также пожелал Дональду Трампу "крепких сил, помощи Божией и успехов в предстоящем высоком и ответственном служении".