Пашинський заявляє, що пропонував лідерам кримських татар зброю для боротьби за Крим
Київ • УНН
КИІВ. 23 лютого. УНН. Народний депутат Украіни Сергій Пашинський, який на момент анексіі Криму був в.о. голови АП в ефірі програми “Право на владу” заявив про те, що пропонував лідерам кримських татар зброю для боротьби за Крим, повідомляє УНН.
“Тоді лідерам кримськотатарського народу я запропонував включитись у боротьбу за Крим і готовий був іх озброїти. Я отримав відповідь, що Крим повинна захищати держава Україна та її збройні сили. Я сказав, що я зрозумів позицію, ми будемо розгортати ЗСУ і будемо воювати”, — розповів він.
На прохання ведучого озвучити прізвища тих, кому він пропонував зброю Пашинський відповів: “У нас є лідери кримськотатарського народу. Потенційні”.
На запитання, яким чином голова АП може розпоряджатись зброєю країни, політик відповів наступне: “Голова АП у рамках своїх посадових повноважень міг ініціювати перед особами, які були уповноважені це робити, виконувати ті чи інші моменти своєї компетенції”.
Як повідомляв УНН, Ленур Іслямов зявив, що потрібно було принести в жертву певну кількість кримських татар аби відстояти півострів.