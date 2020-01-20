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Пасажири побили провідника поїзда, який просив їх не курити у тамбурі

Київ • УНН

 • 19241 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Четверо пасажирів побили провідника потяга через прохання припинити курити у тамбурі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу АТ “Укрзалізниця”.

Пасажири побили провідника поїзда, який просив їх не курити у тамбурі

“Вночі 20 січня 2020 року провіднику поїзда № 43 Київ — Івано-Франківськ завдали тілесних ушкоджень четверо пасажирів. Вони курили в тамбурі вагона, тож провідник зробив їм з цього приводу зауваження. У результаті 50-річний залізничник отримав забої обличчя”, — йдеться у повідомленні.

За інформацією Укрзалізниці, начальник потяга по радіозв’язку викликав поліцію на станцію Львів. Правоохоронці задокументували правопорушення і затримали хуліганів. Укрзалізниця закликає Нацполіцію забезпечити об’єктивне розслідування цього випадку.

“Наразі Укрзалізниця та Нацполіція України ведуть переговори щодо можливої співпраці із забезпечення супроводу частини пасажирських поїздів на шляху прямування”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 18 січня у Маріуполі на Донеччині сталася пожежа у вагоні пасажирського поїзда у відстійнику на запасній колії.

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