Пасажири побили провідника поїзда, який просив їх не курити у тамбурі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Четверо пасажирів побили провідника потяга через прохання припинити курити у тамбурі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу АТ “Укрзалізниця”.
“Вночі 20 січня 2020 року провіднику поїзда № 43 Київ — Івано-Франківськ завдали тілесних ушкоджень четверо пасажирів. Вони курили в тамбурі вагона, тож провідник зробив їм з цього приводу зауваження. У результаті 50-річний залізничник отримав забої обличчя”, — йдеться у повідомленні.
За інформацією Укрзалізниці, начальник потяга по радіозв’язку викликав поліцію на станцію Львів. Правоохоронці задокументували правопорушення і затримали хуліганів. Укрзалізниця закликає Нацполіцію забезпечити об’єктивне розслідування цього випадку.
“Наразі Укрзалізниця та Нацполіція України ведуть переговори щодо можливої співпраці із забезпечення супроводу частини пасажирських поїздів на шляху прямування”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 18 січня у Маріуполі на Донеччині сталася пожежа у вагоні пасажирського поїзда у відстійнику на запасній колії.