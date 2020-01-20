Пассажиры избили проводника поезда, который просил их не курить в тамбуре

"Ночью 20 января 2020 года проводнику поезда № 43 Киев - Ивано-Франковск нанесли телесные повреждения четверо пассажиров. Они курили в тамбуре вагона, поэтому проводник сделал им по этому поводу замечания. В результате 50-летний железнодорожник получил ушибы лица", - говорится в сообщении.

По информации Укрзализныци, начальник поезда по радиосвязи вызвал полицию на станцию Львов. Правоохранители задокументировали правонарушения и задержали хулиганов. Укрзализныця призывает Нацполицию обеспечить объективное расследование этого случая.

"Сейчас Укрзализныця и Нацполиция Украины ведут переговоры о возможном сотрудничестве по обеспечению сопровождения части пассажирских поездов в пути следования", - говорится в сообщении.

Напомним, 18 января в Мариуполе Донецкой области произошел пожар в вагоне пассажирского поезда в отстойнике на запасном пути.