Пасажир, який летів з Києва до Мінська, подав позов до СБУ у справі “Белавіа”
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Громадянин Вірменії Армен Мартиросян, через якого літак авіакомпанії “Белавіа” повернули у столичний аеропорт "Жуляни", подає позов у суд Києва. Про це повідомила екс-міністр юстиції України Олена Лукаш на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Сьогодні громадянин Вірменії Армен Мартиросян звернувся до окружного адміністративного суду міста Києва з позовом до Служби безпеки України про визнання незаконними дій СБУ, скоєних 21 жовтня 2016 року і спрямованих на повернення літака авіакомпанії ”Белавіа“, зняття позивача з рейсу, проведення інших протиправних процедур” , - написала О.Лукаш.
За її словами, діями української влади, які обіцяли підняти бойову авіацію на перехоплення білоруського громадянського повітряного судна, завдано непоправної шкоди іміджу України.
Раніше повідомлялося, що в СБУ пояснили “людським фактором” загрози пілоту “Белавіа”.
Нагадаємо, 21 жовтня літак авіакомпанії “Белавіа” був повернений в аеропорт Жуляни в Києві.