Пассажир, который летел из Киева в Минск, подал иск к СБУ по делу "Белавиа"

"Сегодня гражданин Армении Армен Мартиросян обратился в окружной административный суд города Киева с иском к Службе безопасности Украины о признании незаконными действий СБУ, совершенных 21 октября 2016 г. и направленных на возвращение самолета авиакомпании "Белавиа", снятие истца с рейса, проведение других противоправных процедур" , - написала Е.Лукаш.

По ее словам, действиями украинской власти, которые обещали поднять боевую авиацию на перехват белорусского гражданского воздушного судна, нанесен непоправимый ущерб имиджу Украины.

Ранее сообщалось, что в СБУ объяснили "человеческим фактором" угрозы пилоту "Белавиа".

Напомним, 21 октября самолет авиакомпании "Белавиа" был возвращен в аэропорт Жуляны в Киеве.