Пассажир, который летел из Киева в Минск, подал иск к СБУ по делу "Белавиа"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Гражданин Армении Армен Мартиросян, из-за которого самолет авиакомпании "Белавиа" вернули в столичный аэропорт "Жуляны", подает иск в суд Киева. Об этом сообщила экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Сегодня гражданин Армении Армен Мартиросян обратился в окружной административный суд города Киева с иском к Службе безопасности Украины о признании незаконными действий СБУ, совершенных 21 октября 2016 г. и направленных на возвращение самолета авиакомпании "Белавиа", снятие истца с рейса, проведение других противоправных процедур" , - написала Е.Лукаш.
По ее словам, действиями украинской власти, которые обещали поднять боевую авиацию на перехват белорусского гражданского воздушного судна, нанесен непоправимый ущерб имиджу Украины.
Ранее сообщалось, что в СБУ объяснили "человеческим фактором" угрозы пилоту "Белавиа".
Напомним, 21 октября самолет авиакомпании "Белавиа" был возвращен в аэропорт Жуляны в Киеве.