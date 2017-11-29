Парубій закликав посилювати санкції проти РФ до відновлення цілісності України
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав міжнародну спільноту посилити санкції проти Росії до повного відновлення територіальної цілісності України. Про це він заявив під час відкриття 50-го пленарне засідання Генеральної Асамблеї ПАЧЕС, передає УНН.
"Провідні держави світу запровадили санкції проти Росії і постійно продовжують їх. Ми вдячні міжнародному співтовариству за всебічну підтримку і вважаємо, що санкції проти агресора повинні тривати й посилюватись аж до повного відновлення територіальної цілісності України у відповідності до норм міжнародного права. Йдеться не тільки про окуповані райони Донецької та Луганської областей, а і про український Крим", - сказав А.Парубій.
Голова ВР переконаний, що ціна для Росії за брутальне порушення міжнародного права і збройну агресію повинна постійно зростати.
Як повідомляв УНН, А.Парубій пропонуватиме депутатам якнайшвидше розглянути законопроект про деокупацію Донбасу.