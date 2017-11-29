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Парубій закликав посилювати санкції проти РФ до відновлення цілісності України

Парубій закликав посилювати санкції проти РФ до відновлення цілісності України

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН.  Голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав міжнародну спільноту посилити санкції проти Росії до повного відновлення територіальної цілісності України. Про це він заявив під час відкриття 50-го пленарне засідання Генеральної Асамблеї ПАЧЕС, передає УНН.

"Провідні держави світу запровадили санкції проти Росії і постійно продовжують їх. Ми вдячні міжнародному співтовариству за всебічну підтримку і вважаємо, що санкції проти агресора повинні тривати й посилюватись аж до повного відновлення територіальної цілісності України у відповідності до норм міжнародного права. Йдеться не тільки про окуповані райони Донецької та Луганської областей, а і про український Крим", - сказав А.Парубій.

Голова ВР переконаний, що ціна для Росії за брутальне порушення міжнародного права і збройну агресію повинна постійно зростати.

Як повідомляв УНН, А.Парубій пропонуватиме депутатам якнайшвидше розглянути законопроект про деокупацію Донбасу.

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