Парубий призвал усиливать санкции против РФ до восстановления целостности Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий призвал международное сообщество усилить санкции против России до полного восстановления территориальной целостности Украины. Об этом он заявил во время открытия 50-го пленарное заседание Генеральной Ассамблеи ПАЧЭС, передает УНН.
"Ведущие государства мира ввели санкции против России и постоянно продолжают их. Мы благодарны международному сообществу за всестороннюю поддержку и считаем, что санкции против агрессора должны продолжаться и усиливаться вплоть до полного восстановления территориальной целостности Украины в соответствии с нормами международного права. Речь идет не только об оккупированных районы Донецкой и Луганской областей, а и об украинском Крыме", - сказал А.Парубий.
Председатель ВР убежден, что цена для России за грубое нарушение международного права и вооруженную агрессию должна постоянно расти.
Как сообщал УНН, А.Парубий предлагать депутатам как можно быстрее рассмотреть законопроект о деоккупации Донбасса.