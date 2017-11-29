Парубий призвал усиливать санкции против РФ до восстановления целостности Украины

"Ведущие государства мира ввели санкции против России и постоянно продолжают их. Мы благодарны международному сообществу за всестороннюю поддержку и считаем, что санкции против агрессора должны продолжаться и усиливаться вплоть до полного восстановления территориальной целостности Украины в соответствии с нормами международного права. Речь идет не только об оккупированных районы Донецкой и Луганской областей, а и об украинском Крыме", - сказал А.Парубий.

Председатель ВР убежден, что цена для России за грубое нарушение международного права и вооруженную агрессию должна постоянно расти.

Как сообщал УНН, А.Парубий предлагать депутатам как можно быстрее рассмотреть законопроект о деоккупации Донбасса.