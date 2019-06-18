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Парубій уточнив, які саме документи передав КСУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Верховна Рада України передала до Конституційного суду документи, які засвідчують чисельний склад двох фракцій, які входили до коаліції, на момент виходу Радикальної партії, а також всі заяви народних депутатів про вихід з коаліції. Про це заявив спікер парламенту Андрій Парубій під час Погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.

Парубій уточнив, які саме документи передав КСУ

"Я в Конституційний суд, на мою думку, подав два важливих і переконливих аргументи: коли стверджують, що коаліція перестала існувати на момент виходу з неї Радикальної партії – я передав список двох фракцій – фракцій "Блоку Петра Порошенка" і "Народного фронту", яких на момент формування уряду, було більш ніж 226 народних депутатів без позафракційних. Я передав також усі заяви про вихід з коаліції, які надійшли до мене в Апарат від моменту створення до моменту, коли "Народний фронт" повідомив про вихід з коаліції", - зазначив Парубій.

За його математичними розрахунками, згідно з цими документами, в коаліції донедавна було більше ніж 226 народних депутатів.

При цьому, спікер наголосив, що в нього немає повноважень визначати чисельність і склад коаліції Верховної Ради України, а також робити висновок щодо того існування чи неіснування коаліції, так само таких повноважень немає й у Президента.

Нагадаємо, спікер Верховної Ради передав до Конституційного суду заяви народних депутатів про вихід з коаліції та інші документи, щоб довести існування коаліції.

Раніше у Конституційному суді заявили, що Парубій не надав на прохання КСУ список народних депутатів, які входили до складу парламентської коаліції після виходу з неї "Самопомочі", Радикальної партії та ВО "Батьківщина".

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