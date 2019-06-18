Парубій уточнив, які саме документи передав КСУ

КИЇВ. 18 червня. УНН. Верховна Рада України передала до Конституційного суду документи, які засвідчують чисельний склад двох фракцій, які входили до коаліції, на момент виходу Радикальної партії, а також всі заяви народних депутатів про вихід з коаліції. Про це заявив спікер парламенту Андрій Парубій під час Погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.