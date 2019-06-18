Парубий уточнил, какие именно документы передал КСУ

"Я в Конституционный суд, по моему мнению, подал два важных и убедительных аргумента: когда утверждают, что коалиция перестала существовать на момент выхода из нее Радикальной партии - я передал список двух фракций - фракций "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта", которые на момент формирования правительства, было более 226 народных депутатов без внефракционных. Я передал также все заявления о выходе из коалиции, поступивших ко мне в Аппарат с момента создания до момента, когда "Народный фронт" сообщил о выходе из коалиции", - отметил Парубий.

По его математическими расчетами, согласно этим документам, в коалиции до недавнего времени было более 226 народных депутатов.

При этом, спикер подчеркнул, что у него нет полномочий определять численность и состав коалиции Верховной Рады Украины, а также делать вывод о том существовании или несуществовании коалиции, так же таких полномочий нет и у Президента.

Напомним, спикер Верховной Рады передал в Конституционный суд заявления народных депутатов о выходе из коалиции и другие документы, чтобы доказать существование коалиции.

Ранее в Конституционном суде заявили, что Парубий не предоставил по просьбе КСУ список народных депутатов, которые входили в состав парламентской коалиции после выхода из нее "Самопомочи", Радикальной партии и ВО "Батькивщина".