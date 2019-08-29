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Парубій розповів про пріоритети ВР 8-го скликання

Парубій розповів про пріоритети ВР 8-го скликання

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Питання забезпечення національної безпеки було головним пріоритетом Верховної Ради України 8-го скликання. По це заявив голова Верховної Ради 8-го скликання Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.

“За п’ять років безпрецедентних викликів і непростих завдань ми працювали та намагалися одночасно захищати країну від Російської агресії. Проводити реформи у всіх сферах суспільного життя, і відповідно нашим головним завданням у восьмому скликанні — це було питання забезпечення національної безпеки. Саме вирішення цього питання було головним пріоритетом Верховної Ради України 8-го скликання. Причому національної безпеки в широкому розумінні, як я її усвідомлюю та розумію, — це безпека військова, економічна, енергетична, інформаційна та гуманітарна”, — сказав Парубій.

За його словами, за час роботи Верховної Ради України 8-го скликання, було проведено 580 пленарних засідань, ВР було прийнято в цілому 2734 акти, в тому числі 987 законів та кодексів. Також, Верховною Радою України було проведено 35 парламентських слухань.

Нагадаємо, відкрилося урочисте засідання Верховної Ради 9 скликання.

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