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Розпочалося урочисте засідання ВР 9 скликання

Розпочалося урочисте засідання ВР 9 скликання

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Відкрилося урочисте засідання Верховної Ради 9 скликання, повідомляє УНН.

Відкрив засідання спікер ВР 8 скликання Андрій Парубій.

На засіданні присутній Президент України Володимир Зеленський, мер Києва Віталій Кличко, колишні голови ВР, високоповажні гості, члени Кабміну Володимира Гройсмана, представники міжнародних організацій.

Народні депутати 9 скликання складуть присягу на вірність Україні.

Зачитає текст присяги, якій закріплений у ст.79 Конституції України, найстарший за віком нардеп. У ВР 9 скликання це 78-річний представник ОПЗЖ Юлій Іоффе.

Присягаю на вірність Україні. Зобов’язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут українського народу. Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов’язки в інтересах усіх співвітчизників”.

Після цього місце у президії ВР має зайняти голова Підготовчої депутатської групи Дмитро Разумков (партія “Слуга народу”).
Після перерви, яка триватиме до 13 години, депутати розпочнуть робоче засідання.

Очікується, що нардепи проголосують за керівництво нової ВР, кількість та склад комітетів, створять Лічильну комісію, а також розглянуть ряд інших питань, яких налічується всього 27 пунктів відповідно до затвердженого порядку денного. Серед іншого до порядку денного внесений законопроект про зняття депутатської недоторканності.

Очікується голосування і ряду кадрових питань, зокрема голосування за кандидатуру нового керівника уряду, а також за відставку голови СБУ.

УНН веде пряму трансляцію з Верховної Ради на своїй сторінці у Facebook.

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