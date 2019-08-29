Парубий рассказал о приоритетах ВР 8-го созыва

"За пять лет беспрецедентных вызовов и сложных задач мы работали и пытались одновременно защищать страну от Российской агрессии. Проводить реформы во всех сферах общественной жизни, и соответственно нашей главной задачей в восьмом созыве - это был вопрос обеспечения национальной безопасности. Именно решение этого вопроса было главным приоритетом Верховной Рады Украины 8-го созыва. Причем национальной безопасности в широком смысле, как я ее осознаю и понимаю - это безопасность военная, экономическая, энергетическая, информационная и гуманитарная", - сказал Парубий.

По его словам, за время работы Верховной Рады Украины 8-го созыва, было проведено 580 пленарных заседаний, ВР было принято в целом 2734 акты, в том числе 987 законов и кодексов. Также, Верховной Радой Украины было проведено 35 парламентских слушаний.

Напомним, открылось торжественное заседание Верховной Рады 9 созыва.