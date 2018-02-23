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Парубій підписав закон про компенсацію за оренду житла для військових

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 лютого. УНН. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій підписав Закон України “Про внесення зміни до статті 12 Закону України „Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей“ та подав його на підпис Президенту України. Про це повідомила прес-служба ВРУ, передає УНН.

Закладені в законопроекті норми передбачають усунення соціальної несправедливості, яка існує в частині надання військовослужбовцям права на отримання грошової компенсації за піднайом (найом) жилого приміщення. Відповідно до чинної редакції статті 12 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” така компенсація передбачена лише для військовослужбовців офіцерського складу та курсантів вищих військових навчальних закладів.

Додамо, що ухвалення законопроекту дозволить врегулювати питання житлового забезпечення військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу військової служби за контрактом, які не забезпечені житловими приміщеннями, шляхом виплати їм грошової компенсації за піднайом (найом) жилого приміщення за місцем проходження ними військової служби.

Нагадаємо, Верховна Рада запровадила компенсацію за винайм житла для військовослужбовців. Парламентарі 230 голосами ухвалили відповідний законопроект.

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