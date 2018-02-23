Парубий подписал закон о компенсации за аренду жилья для военных

Заложенные в законопроекте нормы предусматривают устранение социальной несправедливости, которая существует в части предоставления военнослужащим права на получение денежной компенсации за поднаем (наем) жилого помещения. Согласно действующей редакции статьи 12 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" такая компенсация предусмотрена только для военнослужащих офицерского состава и курсантов высших военных учебных заведений.

Добавим, что принятие законопроекта позволит урегулировать вопросы жилищного обеспечения военнослужащих рядового, сержантского и старшинского состава военной службы по контракту, которые не обеспечены жилыми помещениями, путем выплаты им денежной компенсации за поднаем (наем) жилого помещения по месту прохождения ими военной службы.

Напомним, Верховная Рада ввела компенсацию за наем жилья для военнослужащих. Парламентарии 230 голосами приняли соответствующий законопроект.