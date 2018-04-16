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Парубій не зміг сказати, коли Рада заслухає звіт уряду

Парубій не зміг сказати, коли Рада заслухає звіт уряду

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Верховная Рада розгляне звіт українського уряду тільки після відповідного подання від профільного комітету. Про це під час брифінгу заявив спікер парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.

"Рада має процедуру прийняття рішень. Звіт уряду був поданий до парламенту вчасно, звіт перебуває на розгляді в комітеті – без рішення комітету це питання не може вийти в зал і не може розглядатись. Ми очікуємо на рішення комітету – наскільки мені відомо, комітет планує досить широкі слухання з цього приводу для прийняття рішень", - заявив Парубій.

У той же час, відповідаючи на уточнююче питання, спікер парламенту не зміг назвати точної дати звіту українського уряду.

"Мені складно називати дати, години, хвилини – коли буде рішення комітету, тоді ми зможемо говорити про дати", - резюмував Парубій.

Як повідомляв УНН, очікувалося, що Кабінет міністрів може прозвітувати у Верховній Раді 20 квітня.

Нагадаємо, у Президента пояснили, чому перенесено звіт уряду.

Українські Національні Новини

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