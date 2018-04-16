Парубий не смог сказать, когда Рада заслушает отчет правительства

"У Рады есть процедура принятия решений. Отчет правительства был подан в парламент вовремя, отчет находится на рассмотрении в комитете - без решения комитета этот вопрос не может выйти в зал и не может рассматриваться. Мы ожидаем решения комитета - насколько мне известно, комитет планирует достаточно широкие слушания по этому поводу для принятия решений", - заявил Парубий.

В то же время, отвечая на уточняющий вопрос, спикер парламента не смог назвать точной даты отчета украинского правительства.

"Мне сложно называть даты, часы, минуты - когда будет решение комитета, тогда мы сможем говорить о датах", - резюмировал Парубий.

Как сообщал УНН, ожидалось, что Кабинет министров может отчитаться в Верховной Раде 20 апреля.

Напомним, у Президента объяснили, почему перенесен отчет правительства.