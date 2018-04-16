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Парубий не смог сказать, когда Рада заслушает отчет правительства

Парубий не смог сказать, когда Рада заслушает отчет правительства

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 апреля. УНН. Верховная Рада рассмотрит отчет украинского правительства только после соответствующего представления от профильного комитета. Об этом во время брифинга заявил спикер парламента Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.

"У Рады есть процедура принятия решений. Отчет правительства был подан в парламент вовремя, отчет находится на рассмотрении в комитете - без решения комитета этот вопрос не может выйти в зал и не может рассматриваться. Мы ожидаем решения комитета - насколько мне известно, комитет планирует достаточно широкие слушания по этому поводу для принятия решений", - заявил Парубий.

В то же время, отвечая на уточняющий вопрос, спикер парламента не смог назвать точной даты отчета украинского правительства.

"Мне сложно называть даты, часы, минуты - когда будет решение комитета, тогда мы сможем говорить о датах", - резюмировал Парубий.

Как сообщал УНН, ожидалось, что Кабинет министров может отчитаться в Верховной Раде 20 апреля.

Напомним, у Президента объяснили, почему перенесен отчет правительства.

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