Парубій не виключає, що Рада до кінця сесії віддасть усіх чиновників-"корупціонерів" до Антикорупційного суду
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Верховна Рада може внести поправку про розгляд усіх апеляційних скарг у справах щодо підозр у корупції в Антикорупційному суді до завершення поточної сесії. Про це в інтерв’ю одному з телеканалів повідомив спікер парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.
“Ця поправка може бути внесена до одного з законів(про внесення змін до закону про судоустрій-УНН). Якщо комітет встигне його розглянути ми зможемо його ухвалити до кінця поточної сесії(у липні-УНН)”, - зазначив очільник парламенту.
Раніше парламент після тривалої дискусії схвалив законопроект про Антикорупційний суд. В ньому серед іншого було передбачено, що апеляції у справах, які підслідні цьому суду, але розглядаються до початку його роботу передаються до судів загальної юрисдикції. Держдеп США вважає за необхідне розгляд усіх апеляцій саме в Антикорупційному суді.