Парубий не исключает, что Рада до конца сессии передаст всех чиновников-"коррупционеров" в Антикоррупционный суд
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. Верховная Рада может внести поправку о рассмотрении всех апелляционных жалоб по делам о подозрений в коррупции в Антикоррупционном суде до конца текущей сессии. Об этом в интервью одному из телеканалов сообщил спикер парламента Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.
“Эта поправка может быть внесена в один из законов (о внесении изменений в закон о судоустрий- УНН). Если комитет успеет его рассмотреть мы сможем его принять до конца текущей сессии (в июле-УНН)”, — отметил глава парламента.
Ранее парламент после длительной дискуссии принял законопроект о Антикоррупционный суд. В нем среди прочего было предусмотрено, что апелляции по делам, подследственные этому суду, но рассматриваются до начала его работу передаются в суды общей юрисдикции. Госдеп США считает необходимым рассмотрение всех апелляций именно в Антикоррупционном суде.