Партизани виявили замасковану базу російських військ на Запоріжжі
Київ • УНН
Підпільний рух "АТЕШ" повідомив про виявлення замаскованої бази 57 омсбр ЗС Росії біля села Розівка. Окупанти ховаються в покинутих цивільних будинках та використовують занедбані споруди для техніки й боєприпасів.
Україні партизани виявили замасковану базу російських військ в районі села Розівка, що на Запоріжжі. Про це пише підпільний рух "АТЕШ", передає УНН.
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Наш агент виявив замасковане розташування підрозділів 57 омсбр ЗС Росії в районі Розівки. На фото видно, що російські військові ховаються в покинутих цивільних будинках, завалені мотлохом для маскування. За словами агента, в одному з таких будинків розміщується до 15 військовослужбовців
Зазначається, що окупанти також використовують занедбані споруди для укриття техніки та боєприпасів. Всю інформацію про розташування ворога партизани вже передали "до надійних рук для подальших дій".
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