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Партизани виявили замасковану базу російських військ на Запоріжжі

Партизани виявили замасковану базу російських військ на Запоріжжі

Київ • УНН

 • 22731 перегляди

Підпільний рух "АТЕШ" повідомив про виявлення замаскованої бази 57 омсбр ЗС Росії біля села Розівка. Окупанти ховаються в покинутих цивільних будинках та використовують занедбані споруди для техніки й боєприпасів.

Україні партизани виявили замасковану базу російських військ в районі села Розівка, що на Запоріжжі. Про це пише підпільний рух "АТЕШ", передає УНН.

Деталі

Наш агент виявив замасковане розташування підрозділів 57 омсбр ЗС Росії в районі Розівки. На фото видно, що російські військові ховаються в покинутих цивільних будинках, завалені мотлохом для маскування. За словами агента, в одному з таких будинків розміщується до 15 військовослужбовців

- передає "АТЕШ". 

Зазначається, що окупанти також використовують занедбані споруди  для укриття техніки та боєприпасів. Всю інформацію про розташування ворога партизани  вже передали "до надійних рук для подальших дій".

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Нагадаємо

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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