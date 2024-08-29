Партизаны обнаружили замаскированную базу российских войск на Запорожье
Киев • УНН
Подпольное движение «АТЕШ» сообщило об обнаружении замаскированной базы 57 омсбр ВС России возле села Розовка. Оккупанты прячутся в заброшенных гражданских домах и используют заброшенные сооружения для техники и боеприпасов.
Украинские партизаны обнаружили замаскированную базу российских войск в районе села Розовка, что на Запорожье. Об этом пишет подпольное движение "АТЕШ", передает УНН.
Детали
Наш агент обнаружил замаскированное расположение подразделений 57 омсбр ВС России в районе Розовки. На фото видно, что российские военные прячутся в заброшенных гражданских домах, заваленные хламом для маскировки. По словам агента, в одном из таких домов размещается до 15 военнослужащих
Отмечается, что оккупанты также используют заброшенные сооружения для укрытия техники и боеприпасов. Всю информацию о расположении врага партизаны уже передали "в надежные руки для дальнейших действий".
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