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Partygate: британські урядовці хочуть отримати доступ до WhatsApp Бориса Джонсона

Partygate: британські урядовці хочуть отримати доступ до WhatsApp Бориса Джонсона

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Колишній британський прем'єр Борис Джонсон бореться за те, щоб кабінет міністрів не передав усі його невідредаговані повідомлення у WhatsApp голові відділу розслідування скандалу Partygate баронесі Халлетт. Про це УНН пише посилаючись на Sky News.

Деталі

Баронеса Халлетт вимагає переглянути всі урядові повідомлення, які, за її словами, життєво важливі для обговорення в рамках розслідування.

Уряд стверджує, що передача розслідуванню всіх повідомлень міністрів, у тому числі повідомлень Джонсона, завадить їм вільно спілкуватися в майбутньому, і що більшість матеріалів не має відношення до справи.

В ухвалі минулого тижня баронеса Халлетт заявила: "Весь зміст документів, які необхідно пред'явити, має потенційне відношення до напрямів розслідування, яке я проводжу".

Джонсон заявив, що повна публікація його переписки буде порушення національної безпеки.

Джонсон "уже лютує через те, що Кабінет міністрів передав дюжину записів у поліцію і Комітет депутатів з привілеїв, який розслідує заяви про те, що він збрехав Палаті громад", зазначає видання.

Записи включають візити до голови ВВС Річарда Шарпа, двоюрідного брата Джонсона Сема Бліта, який позичив йому 800 000 фунтів стерлінгів, і лорда Браунлоу, який фінансував меблювання квартири Джонсона.

Союзники Джонсона також звинувачують Олівера Даудена, міністра кабінету міністрів, заступника прем'єр-міністра і найближчого союзника прем'єра Сунака, у санкціонуванні "політичної підтасовки" з метою зганьбити Джонсона і продовжити розслідування Комітету з привілеїв.

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