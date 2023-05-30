Partygate: британские чиновники хотят получить доступ к WhatsApp Бориса Джонсона
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Бывший британский премьер Борис Джонсон борется за то, чтобы кабинет министров не передал все его неотредактированные сообщения в WhatsApp главе отдела расследования скандала Partygate баронессе Халлетт. Об этом УНН пишет ссылаясь на Sky News.
Детали
Баронесса Халлетт требует пересмотреть все правительственные сообщения, которые, по ее словам, жизненно важны для обсуждения в рамках расследования.
Правительство утверждает, что передача расследованию всех сообщений министров, включая сообщения Джонсона, помешает им свободно общаться в будущем, и что большинство материалов не имеет отношения к делу.
В постановлении на прошлой неделе баронесса Халлетт заявила: "Все содержание документов, которые необходимо предъявить, имеет потенциальное отношение к направлениям я проводимого расследования".
Джонсон заявил, что полная публикация его переписки будет нарушением национальной безопасности.
Джонсон "уже свирепствует из-за того, что Кабинет министров передал дюжину записей в полицию и Комитет депутатов по привилегиям, который расследует заявления о том, что он соврал Палате общин", отмечает издание.
Записи включают визиты к главе ВВС Ричарду Шарпу, двоюродному брату Джонсона Сэму Блиту, ссудившего ему 800 000 фунтов стерлингов, и лорда Браунлоу, финансировавшего меблировку квартиры Джонсона.
Союзники Джонсона также обвиняют Оливера Даудена, министра кабинета министров, заместителя премьер-министра и ближайшего союзника премьера Сунака, в санкционировании "политической подтасовки" с целью опозорить Джонсона и продолжить расследование Комитета по привилегиям.