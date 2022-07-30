Парламент розпочав перехід на рейки євроінтеграції: Стефанчук пояснив, у чому річ

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“Ми почали перехід діяльності парламенту на рейки євроінтеграції. Ми прийняли постанову, за якої ми створили перший механізм: яким чином ми будемо відбирати, готувати, розглядати і приймати рішення по законах, спрямованих на європейську інтеграцію, тому що це для парламенту стає питанням №1. Ми якраз запропонували цей механізм другим кроком. Зараз ми готуємось до регламенту Верховної Ради з тим, щоб забезпечити цей швидкий трек проходження саме європейських законів, які необхідні нам для європейської інтеграції. Але ми робимо всі запобіжники, щоб швидкість не впливала негативно на якість”, – повідомив Стефанчук.

Деталі

Спікер парламенту зазначив, що важливо зробити таким чином, щоб ті законопроекти, які вносяться до Верховної Ради, були з офіційними перекладами директив, мали б таблицю відповідності директивам. Тоді вони могли би прийматися у Верховній Раді після двох експертиз, які здійснюються – парламентської і урядової.

Доповнення

Голова податкового комітет ВР, секретар Нацради з питань відновлення України Данило Гетманцев повідомив, що для успішної євроінтеграції Україна має імплементувати більше чотирьох десятків різного роду документів у сфері публічних фінансів.