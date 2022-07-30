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Парламент начал переход на рельсы евроинтеграции: Стефанчук объяснил, в чем дело

Парламент начал переход на рельсы евроинтеграции: Стефанчук объяснил, в чем дело

Киев • УНН

 • 177012 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил в эфире одного из телеканалов, что парламент начал перевод деятельности на рельсы евроинтеграции. В частности, в Раде принято постановление, передает УНН.

Цитата

“Мы начали переход деятельности парламента на рельсы евроинтеграции. Мы приняли постановление, по которому мы создали первый механизм: как мы будем отбирать, готовить, рассматривать и принимать решения по законам, направленным на европейскую интеграцию, потому что это для парламента становится вопросом №1. Мы предложили этот механизм вторым шагом. Сейчас мы готовимся к регламенту Верховной Рады с тем, чтобы обеспечить этот быстрый трек прохождения именно европейских законов, необходимых нам для европейской интеграции. Но мы делаем все предохранители, чтобы скорость не влияла негативно на качество”, – сообщил Стефанчук.

Детали

Спикер парламента отметил, что важно сделать таким образом, чтобы те законопроекты, которые вносятся в Верховную Раду, были с официальными переводами директив, имели таблицу соответствия директивам. Тогда они могли бы приниматься в Верховной Раде после двух проводимых экспертиз – парламентской и правительственной.

Дополнение

Председатель налогового комитета ВР, секретарь Нацсовета по вопросам восстановления Украины Даниил Гетманцев сообщил, что для успешной евроинтеграции Украина должна имплементировать более четырех десятков разного рода документов в сфере публичных финансов.

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