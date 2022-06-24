У ВР закликали експертів долучитися до імплементації важливих для євроінтеграції документів у сфері фінансів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Для успішної євроінтеграції Україна має імплементувати більше чотирьох десятків різного роду документів у сфері публічних фінансів. Про це повідомив голова податкового комітет ВР, секретар Нацради з питань відновлення України Данило Гетманцев, передає УНН.
Цитата
"Якщо визначати цілі євроінтеграції в сфері публічних фінансів, нам необхідно імплементувати:
по митниці - 7 регламентів та приєднатися до 2 конвенцій;
по податках - 22 директиви;
по фінансовому і банківському ринку - 9 директив і 3 регламента.
Роботи достатньо. І це треба зробити швидко, але дуже виважено, аби зробити процес імплементації максимально безболісним для українського суспільства та бізнесу", - написав Гетманцев у своєму Телеграм-каналі.
Водночас, як зауважив нардеп, і бізнесу, і суспільству необхідно прийняти очевидний факт, що інтеграція - це сприйняття європейських цінностей і правил, головним з яких є верховенство права або закон один для всіх.
"Пропоную експертам долучатися до роботи з імплементації як в форматі Ради з відновлення, так і в форматі Комітету з фінансів ВР", - заявив нардеп.
Контекст
Україна офіційно отримала статус країни-кандидата в члени Європейського Союзу. Однак, для того аби перейти до переговорів про приєднання до ЄС Україна має виконати цілу низку "домашніх завдань", які передбачають, зокрема, і зміни до законодавства, які наблизять його до загальноєвропейських правил. За оцінками деяких експертів, завдяки, економічній асоціації Україна реалізувала необхідні законодавчі зміни майже на 70%.