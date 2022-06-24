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В ВР призвали экспертов приобщиться к имплементации важных для евроинтеграции документов в сфере финансов

В ВР призвали экспертов приобщиться к имплементации важных для евроинтеграции документов в сфере финансов

Киев • УНН

 • 141695 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. Для успешной евроинтеграции Украина должна имплементировать более четырех десятков разного рода документов в сфере публичных финансов. Об этом сообщил председатель налогового комитета ВР, секретарь Нацсовета по вопросам восстановления Украины Даниил Гетманцев, передает УНН.

Цитата

"Если определять цели евроинтеграции в сфере публичных финансов, нам необходимо имплементировать:

по таможне – 7 регламентов и присоединиться к 2 конвенциям;
по налогам – 22 директивы;
по финансовому и банковскому рынку – 9 директив и 3 регламента.

Работы достаточно. И это нужно сделать быстро, но очень взвешенно, чтобы сделать процесс имплементации максимально безболезненным для украинского общества и бизнеса", – написал Гетманцев в своем Телеграм-канале.

В то же время, как отметил нардеп, и бизнесу, и обществу необходимо принять очевидный факт, что интеграция – это восприятие европейских ценностей и правил, главным из которых является верховенство права или закон один для всех.

"Предлагаю экспертам приобщаться к работе по имплементации как в формате Совета по восстановлению, так и в формате Комитета по финансам ВР", – заявил нардеп.

Контекст

Украина официально получила статус страны-кандидата в члены Европейского Союза. Однако для того, чтобы перейти к переговорам о присоединении к ЕС, Украина должна выполнить целый ряд "домашних заданий", которые предусматривают, в частности, и изменения к законодательству, которые приблизят его к общеевропейским правилам. По оценкам некоторых экспертов, благодаря экономической ассоциации Украина реализовала необходимые законодательные изменения почти на 70%.

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