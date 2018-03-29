Парламент Каталонії вимагає дозволити Карлесу Пучдемону знову очолити автономію
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Прихильники незалежності Каталонії у регіональному парламенті вимагають, щоб затриманий у ФРН Карлес Пучдемон знову зайняв посаду очільника автономії. Відповідну символічну резолюцію каталонські депутати від партій-прихильниць незалежності ухвалили 28 березня, повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle.
У документі захищаються “політичні права Пучдемона знову бути обраним на посаду глави автономії”. Крім того, парламентарі вимагають звільнити заарештованих в Іспанії каталонських політиків.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Під варту взято 5 каталонських політиків, обвинувачених у заколоті - La Vanguardia
Голосування та ухвалені за його результатами документи мають символічний характер і не змінять політичного ландшафту в регіоні, зазначає dpa. Через три місяці після парламентських виборів у Каталонії досі не обрали нового уряду.
Слід зазначити, що “сепаратистський рух” у Каталонії має глибоке коріння: у 1714 р. Каталонії значною мірою вдавалося зберігати відносну політичну самостійність, але внаслідок Війни за іспанську спадщину, в якій ерцгерцог Карл VI, підтримуваний каталонською знаттю, програв іспанську корону Філіпу V (першому Бурбону на іспанському троні), права Арагонського королівства були скасовані. Каталанська мова — незалежна від іспанської мова Західного Середземномор’я, що належить до романської групи індоєвропейської мовної родини. Із погляду фонетики, лексики та граматики найближчою до каталанської є окситанська мова.
Нагадаємо, німецький суд залишив під вартою колишнього главу уряду Каталонії Карлеса Пучдемона до винесення рішення щодо його екстрадиції. Таке рішення ухвалив регіональний суд у німецькому місті Кіль. Пучдемон "залишатиметься у в'язниці, поки не буде прийнято рішення щодо процедури видачі", оголосив суд своє рішення через день після затримання каталонського лідера.