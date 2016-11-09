Парламент Естонії висловив недовіру прем’єру-міністру Т.Ривайсу
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Парламент Естонії проголосував за винесення недовіри прем’єр-міністру Тааві Рийвасу, передає УНН з посиланням на ERR.
“За недовіру Рийвасу проголосували 63 депутати, проти були 28 парламентарів”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що перед голосуванням прем’єр Естонії відповів на запитання депутатів.
Т.Рийвас вже кілька раз підтвердив, що добровільно у відставку не подасть і надає перевагу вотуму недовіри — через можливість слова для виступу перед парламентом.
Зазначається, після винесення вотуму недовіри прем’єру уряд в колишньому складі продовжить роботу, поки не буде затверджено новий кабінет.