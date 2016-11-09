Парламент Эстонии выразил недоверие премьеру-министру Т.Рыйвасу
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Парламент Эстонии проголосовал за вынесение недоверия премьер-министру Т.Рыйвасу, передает УНН со ссылкой на ERR.
"За недоверие Т.Рыйвасу проголосовали 63 депутата, против были 28 парламентариев", - говорится в сообщении.
Сообщается, что перед голосованием премьер Эстонии ответил на вопросы депутатов.
Т.Рыйвас уже несколько раз подтвердил, что добровольно в отставку не подаст и предпочитает вотум недоверия - из-за возможности слова для выступления перед парламентом.
Отмечается, что после вынесения вотума недоверия премьеру правительство в прежнем составе продолжит работу, пока не будет утвержден новый кабинет.