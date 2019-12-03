Парламент Азербайджану вирішив саморозпуститися
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. На пленарному засіданні Міллі Меджлісу Азербайджану було прийнято звернення до Президента Ільхама Алієва про розпуск парламенту і призначення дострокових парламентських виборів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Новини-Азербайджан.
"Депутати Міллі Меджлісу Азербайджану звернулися до президента Ільхама Алієва в зв'язку з розпуском парламенту і призначенням дострокових парламентських виборів. Звернення підтримали 99 депутатів, 1 депутат проголосував проти, 1 депутат - утримався, ще 1 депутат - не проголосував", - написали у виданні.
З відповідною ініціативою виступили на сьогоднішньому засіданні парламенту депутати, що представляють правлячу партію "Ені Азербайджан" (ПЕА). Депутати пояснили свою ініціативу реформами, проведеними в Азербайджані, і підкреслили, що важливо, щоб ці реформи охопили і законодавчу гілку влади. Після обговорень було прийнято рішення про звернення до президента Азербайджану з проханням про розпуск парламенту і призначення дострокових парламентських виборів.
Повідомляється, що 3 грудня може відбутися останнє пленарне засідання парламенту в 2019 році.
Так, в минулий четвер, Політрада ПЕА на засіданні одноголосно проголосував за те, щоб направити парламенту і президенту звернення з рекомендацією про розпуск парламенту і проведення позачергових виборів.
Позачергові парламентські вибори в історії Азербайджану пройдуть вперше, в той час як чергові вибори повинні були відбутися в листопаді 2020 року.
Таким чином, президент Азербайджану повинен оголосити терміни проведення позачергових парламентських виборів в країні.
Нагадаємо, Україна і Азербайджан узгодили активізацію співпраці.