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Парламент Азербайджану вирішив саморозпуститися

Парламент Азербайджану вирішив саморозпуститися

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. На пленарному засіданні Міллі Меджлісу Азербайджану було прийнято звернення до Президента Ільхама Алієва про розпуск парламенту і призначення дострокових парламентських виборів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Новини-Азербайджан.

"Депутати Міллі Меджлісу Азербайджану звернулися до президента Ільхама Алієва в зв'язку з розпуском парламенту і призначенням дострокових парламентських виборів. Звернення підтримали 99 депутатів, 1 депутат проголосував проти, 1 депутат - утримався, ще 1 депутат - не проголосував", - написали у виданні.

З відповідною ініціативою виступили на сьогоднішньому засіданні парламенту депутати, що представляють правлячу партію "Ені Азербайджан" (ПЕА). Депутати пояснили свою ініціативу реформами, проведеними в Азербайджані, і підкреслили, що важливо, щоб ці реформи охопили і законодавчу гілку влади. Після обговорень було прийнято рішення про звернення до президента Азербайджану з проханням про розпуск парламенту і призначення дострокових парламентських виборів.

Повідомляється, що 3 грудня може відбутися останнє пленарне засідання парламенту в 2019 році.

Так, в минулий четвер, Політрада ПЕА на засіданні одноголосно проголосував за те, щоб направити парламенту і президенту звернення з рекомендацією про розпуск парламенту і проведення позачергових виборів.

Позачергові парламентські вибори в історії Азербайджану пройдуть вперше, в той час як чергові вибори повинні були відбутися в листопаді 2020 року.

Таким чином, президент Азербайджану повинен оголосити терміни проведення позачергових парламентських виборів в країні.

Нагадаємо, Україна і Азербайджан узгодили активізацію співпраці.

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