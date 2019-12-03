Парламент Азербайджана решил самораспуститься

"Депутаты Милли Меджлиса Азербайджана обратились к президенту Ильхаму Алиеву в связи с роспуском парламента и назначением досрочных парламентских выборов. Обращение поддержали 99 депутатов, 1 депутат проголосовал против, 1 депутат - воздержался, еще 1 депутат - не проголосовал", - пишут в издании.

С соответствующей инициативой выступили на сегодняшнем заседании парламента депутаты, представляющие правящую партию "Ени Азербайджан" (ПЕА). Депутаты объяснили свою инициативу реформами, проводимыми в Азербайджане, и подчеркнули, что важно, чтобы эти реформы охватили и законодательную ветвь власти. После обсуждений было принято решение об обращении к президенту Азербайджана с прошением о роспуске парламента и назначении досрочных парламентских выборов.

Сообщается, что 3 декабря может состояться последнее пленарное заседание парламента в 2019 году.

Так, в минувший четверг, Политсовет ПЕА на заседании единогласно проголосовал за то, чтобы направить парламенту и президенту обращение с рекомендацией о роспуске парламента и проведения внеочередных выборов.

Внеочередные парламентские выборы в истории Азербайджана пройдут впервые, в то время как очередные выборы должны были состояться в ноябре 2020 года.

Таким образом, президент Азербайджана должен объявить сроки проведения внеочередных парламентских выборов в стране.

Напомним, Украина и Азербайджан согласовали активизацию сотрудничества.