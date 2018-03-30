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Паралімпійці з України завоювали низку медалей на КС з кульової стрільби

Паралімпійці з України завоювали низку медалей на КС з кульової стрільби

Київ • УНН

 • 10187 перегляди

КИЇВ. 31 березня. УНН. Національна паралімпійська збірна команда з кульової стрільби стала першою за загальною кількістю нагород та другою за “золотом” на Кубку світу з кульової стрільби серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату, що пройшов у місті Аль-Айн (ОАЕ), інформує УНН з посиланням на НКСІУ.

У доробку українських паралімпійців 15 високих нагород: 4 “золоті”, 3 “срібні” та 8 бронзових медалей. Команда поступилась по “золоту” лише 1 медаллю збірній Китаю та стала другою на цьому Кубкові за кількістю золотих нагород та першою — за загальною кількістю медалей.

Особливо необхідно відзначити “золотий” доробок наступних спортсменів в індивідуальних дисциплінах:

• Щетнік Ірина (стрільба з пневматичної гвинтівки стоячи R2), яка також встановила новий рекорд світу за результатами фіналів у цій вправі (248,5);

• Ковальчук Василь (стрільба з малокаліберної гвинтівки лежачи — R9);

• Денисюк Олексій (стрільба з пневматичного пістолета — Р5).

Зауважимо, що змагання зібрали більше 200 спортсменів з 41 країни світу.

Окрім того додамо, даний Кубок світу став передостаннім етапом, під час яких спортсмени мали змогу виконати мінімальні кваліфікаційні стандарти (МКС) для можливості участі в чемпіонаті світу 2018 року, який проходитиме в травні в місті Чеонгджу (Південна Корея).

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