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Паралимпийцы из Украины завоевали ряд медалей на КМ по пулевой стрельбе

Паралимпийцы из Украины завоевали ряд медалей на КМ по пулевой стрельбе

Киев  •  УНН

 • 10187 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Национальная паралимпийская сборная команда по пулевой стрельбе стала первой по общему количеству наград и второй за “золотом” на Кубке мира по пулевой стрельбе среди спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата, прошедшем в городе Аль-Айн (ОАЭ), сообщает УНН со ссылкой на НКСИУ.

В активе украинских паралимпийцев 15 высоких наград: 4 “золотые”, 3 “серебряные” и 8 бронзовых медалей. Команда уступила по “золоту” только 1 медалью сборной Китая и стала второй на этом Кубке по количеству золотых наград и первой — по общему количеству медалей.

Особо необходимо отметить “золотой” доработок следующих спортсменов в индивидуальных дисциплинах:

Щетник Ирина (стрельба из пневматической винтовки стоя R2), которая также установила новый рекорд мира по результатам финалов в этом упражнении (248,5);

Ковальчук Василий (стрельба из малокалиберной винтовки лежа — R9);

Денисюк Алексей (стрельба из пневматического пистолета — Р5).

Заметим, что соревнования собрали более 200 спортсменов из 41 страны мира.

Кроме того добавим, данный Кубок мира стал предпоследним этапом, во время которых спортсмены имели возможность выполнить минимальные квалификационные стандарты (МКС) для возможности участия в чемпионате мира 2018 года, который пройдет в мае в городе Чеонгджу (Южная Корея).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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