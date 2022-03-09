Паралімпійські ігри: двома медалями поповнилася скарбничка збірної України
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Дві медалі приніс Україні п’ятий день зимових Паралімпійських ігор у Пекіні. Вони були здобуті в різних класах лижних гонок у спринті вільним стилем, передає УНН з посиланням на НОК України.
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Оксана Шишкова, яка виступає серед спортсменок з порушенням зору (гайд Андрій Марченко) виборола свою другу срібну і загалом четверту нагороду на цій Паралімпіаді.
Повний комплект медалей вже зібрав у Пекіні-2022 Григорій Вовчинський (клас стоячи). До "золота" та "срібла" у біатлоні він сьогодні додав "бронзу" в лижних гонках.
Загалом у скарбничці національної збірної України вже 19 нагород: 6 "золотих", 8 "срібних", 5 бронзових на Паралімпіаді-2022.
Зауважимо, що "жовто-блакитні" поступилися Канаді другим місцем в загальному медальному заліку Паралімпіади.
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