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Паралимпийские игры: двумя медалями пополнилась копилка сборной Украины

Паралимпийские игры: двумя медалями пополнилась копилка сборной Украины

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 марта. УНН. Две медали принес Украине пятый день зимних Паралимпийских игр в Пекине. Они были добыты в разных классах лыжных гонок в спринте вольным стилем, передает УНН со ссылкой на НОК Украины.

Детали

Оксана Шишкова, выступающая среди спортсменок с нарушением зрения (гайд Андрей Марченко) завоевала свою вторую "серебряную" и в целом четвертую награду на этой Паралимпиаде.

Полный комплект медалей уже собрал в Пекине-2022 Григорий Вовчинский (класс стоя). К "золоту" и "серебру" в биатлоне он сегодня добавил "бронзу" в лыжных гонках.

Всего в копилке национальной сборной Украины уже 19 наград: 6 "золотых", 8 "серебряных", 5 "бронзовых" на Паралимпиаде-2022.

Заметим, что "желто-голубые" уступили Канаде второе место в общем медальном зачете Паралимпиады.

Напомним

Один из лучших бомбардиров в истории НХЛ проведет матч для помощи украинцам.

Украинские Национальные Новости

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