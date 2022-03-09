Паралимпийские игры: двумя медалями пополнилась копилка сборной Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Две медали принес Украине пятый день зимних Паралимпийских игр в Пекине. Они были добыты в разных классах лыжных гонок в спринте вольным стилем, передает УНН со ссылкой на НОК Украины.
Детали
Оксана Шишкова, выступающая среди спортсменок с нарушением зрения (гайд Андрей Марченко) завоевала свою вторую "серебряную" и в целом четвертую награду на этой Паралимпиаде.
Полный комплект медалей уже собрал в Пекине-2022 Григорий Вовчинский (класс стоя). К "золоту" и "серебру" в биатлоне он сегодня добавил "бронзу" в лыжных гонках.
Всего в копилке национальной сборной Украины уже 19 наград: 6 "золотых", 8 "серебряных", 5 "бронзовых" на Паралимпиаде-2022.
Заметим, что "желто-голубые" уступили Канаде второе место в общем медальном зачете Паралимпиады.
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