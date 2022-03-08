Один з найкращих бомбардирів в історії НХЛ проведе матч задля допомоги українцям
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. 50-річний Яромір Ягр, який є третім найкращим бомбардиром в історії НХЛ, повідомив, що його ХК "Кладно" перенесе свій останній матч регулярного сезону на "O2 Arena" у Празі, щоб зібрати гроші для біженців з України, які втекли до Чехії, повідомляє УНН з посиланням на НХЛ.
Деталі
Арена вміщує 18 тис. глядачів, і Ягр попросив уболівальників купити усі квитки, щоб віддати отримані гроші на допомогу українським біженцям у Чехії.
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"Я дуже радий підтвердити, що все вдалося навіть за такий короткий час. Тепер наше єдине бажання - розпродати квитки на "O2 Arena". Купуйте квиток і допоможіть цим українським родинам у Чехії!" - написав Ягр.
Довідка
50-річний Ягр грав за ХК "Кладно" протягом останніх п’яти сезонів після того, як залишив НХЛ після сезону 2017-18. Він забив 766 голів за 24 сезони за вісім команд, третій бомбардир в історії НХЛ після Вейна Гретцкі (894) і Горді Хоу (801).
Ягр п'ять разів вигравав Арт Росс Трофі, як найкращий бомбардир НХЛ, був визнаний найціннішим гравцем НХЛ у 1998-99 роках, та Кубок Стенлі з "Піттсбург Пінгвінз" у 1991 та 1992 роках. Ставав олімпійським чемпіоном 1998 року та двічі вигравав чемпіонат світу (2005, 2010).